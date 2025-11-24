Mulher furta R$ 154 mil de cunhado para quitar dívida da filha com agiota em Campo Grande

Mulher, de 54 anos, foi presa em flagrante no último sábado, dia 22 de novembro, após furtar cerca de R$ 154 mil do cunhado, de 53 anos, no bairro Santo Antônio, em Campo Grande.

A quantia serviria para quitar uma dívida contraída pela filha, de 20 anos, com um agiota. Contudo, a jovem também foi presa por participar diretamente no furto. Uma terceira pessoa, filha de criação da mulher, atuou para esconder parte do valor.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima explicou na delegacia que havia saído de casa para ir ao mercado e ao retornar, notou que a porta da cozinha aos fundos estava estourada.

Ele havia guardado o valor e notou a ausência. Essa verba era da venda de um caminhão há quase três semanas. O homem ressaltou que chegou a contar para o irmão e a cunhada sobre o dinheiro e a venda do veículo.

Ao analisar as câmeras de segurança, notou a movimentação por parte da mulher e a filha. Ele procurou a delegacia e registrou o fato.

A Polícia Civil iniciou as investigações devido à alta quantia furtada e rapidamente chegou ao conhecimento que mãe e filha tinham atuado juntas no furto.

Equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações) foram até a residência da suspeita e com o vídeo de câmera de segurança em mãos, confrontaram as duas e ambas confessaram o crime. A mulher contou que usuária o dinheiro para quitar uma dívida com um agiota, contraída pela filha.

Cerca de R$ 104 mil estavam com a dupla, enquanto o restante, cerca de R$ 50 mil estavam com a filha de criação da mulher, que atuou favorecendo a dupla. Mãe e filha foram presas em flagrante, enquanto a terceira envolvida foi conduzida e posteriormente liberada.

Audiência de custódia - Mãe e filha passaram por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira, dia 24, em Campo Grande.

Ambas receberam liberdade provisória por meio da Justiça de Mato Grosso do Sul. Elas deverão cumprir algumas medidas cautelares, incluindo, manter distância de até 300 metros da casa da vítima.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também