Mulher impede assalto "soltando os cachorros" em cima de bandido

Criminoso desistiu de assaltar uma casa após ser perseguido por cães nesta terça-feira (20), em Chapadão do Sul. O suspeito seria a mesma pessoa que assaltou uma padaria na cidade.

De acordo com o site O Correio News, a funcionária lavava a calçada da residência, quando o ladrão chegou de bicicleta e anunciou o roubo, tentando levar a vítima à força para dentro da casa. No entanto, a moradora que estava aos fundos flagrou a ação e conseguiu agir rápido.

Ela soltou os cachorros que foram na direção do homem, fazendo com que ele desistisse do crime. Ele, que portava uma faca usada para fazer ameaças, pegou a bicicleta e fugiu do local.

O caso foi comunicado à Polícia Civil e será investigado.

