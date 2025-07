Mulher infarta e morre após sexo com amante e é jogada em vala de Terenos

Raquel Perciliano, de 59 anos, morre ao sofrer um infarto durante a relação sexual com o amante em Terenos. Após o falecimento, ele jogou o corpo dela em uma vala. O corpo da mulher foi encontrado durante o domingo (27), na zona rural da cidade.

Conforme o apurado pelo JD1, o suspeito contou que se assustou ao ver a amante passando mal durante o sexo e os dois seguiram para o hospital da cidade. No entanto, ela faleceu no caminho e o homem mudou a rota.

Diante da situação, ele andou com o corpo de Raquel por aproximadamente 2h antes de resolver jogar o corpo dela em uma vala, nas proximidades de um córrego, alegando que fez isso por medo e nervosismo.

Outro motivo para desovar o corpo dela no local, seria o fato de manter uma relação extraconjugal com a mulher há algum tempo.

O exame pericial realizado até o momento no corpo da vítima confirmou parcialmente a narrativa do suspeito. Porém, a mulher tinha uma lesão no rosto que pode ter sido causada por uma ‘reação vital’, ou seja, luta corporal. Ainda assim, não foram encontrados outros ferimentos pelo corpo de Raquel.

O caso chegou a ser registrado como ocultação de cadáver, mas diante das novas informações, também foi adicionado um possível homicídio culposo. A investigação seguirá com oitiva de testemunhas e outras diligências.

