Mulher intimida clientes e causa transporto com atos obscenos em shopping da Capital

Mulher, de 21 anos, foi presa em flagrante no final da tarde desta quarta-feira, dia 14, ao intimidar clientes e provocar transtornos com atos obscenos em um shopping na região da Cidade Jardim, em Campo Grande.

Ela chegou a abrir produtos de limpeza, tipo amaciante, para passar nas partes íntimas dentro de uma das lojas do estabelecimento, além de abri um frasco de shampoo e passar no próprio cabelo.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o chefe de segurança do shopping explicou toda a situação a equipe da Polícia Militar, que passou a tentar abordar a mulher em uma das lojas, no entanto, ela ignorou as ordens e ofendeu os policiais.

Antes disso, ela já teria intimidado e abordado vários clientes numa tentativa de que eles comprassem produtos para ela, mas como houve várias negativas, ela passou a realizar gestos ameaçadores.

Na Praça de Alimentação, ela também continuou causando transtornos e perturbando o sossego dos frequentadores. Foi necessário o uso de força para conseguir abordá-la e prende-lá diante dos crimes cometidos.

Ela foi encaminhada para a delegacia e autuada pelos crimes de ato obsceno, resistência, perturbação do trabalho ou do sossego alheio e lesão corporal contra agente de segurança pública.

