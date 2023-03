Mulher invade abrigo armada com uma faca para 'salvar' o filho em MS

Uma mulher, de 28 anos, foi presa após invadir a Casa de Abrigo de Costa Rica, armada com uma faca. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (21), após o filho ser levado para a instituição.

De acordo com o site O Correio News, a mulher é usuária de drogas e tem problemas com álcool, perdendo dessa forma a guarda do filho, que foi levado para a Casa de Abrigo.

Ontem a tarde, ela invadiu o local armada com uma faca e estava ameaçando os trabalhadores do abrigo. O Conselho Tutelar acionou a Polícia Militar, pois a mulher estava fora de controle.

Ao chegar na instituição, os policiais encontraram a autora muito nervosa com a faca na cintura, constatando que ela só conseguiu entrar pois ameaçou os funcionários.

A mulher foi presa e ainda muito nervosa, encaminhada para a delegacia enquanto fazia diversas ameaças aos policiais.

