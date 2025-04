Mulher invade mercado e tenta danificar garrafas de bebidas em Dourados

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa durante a manhã deste sábado (19) por perturbação do trabalho ou do sossego alheio, em um supermercado localizado no bairro Jardim Água Boa, em Dourados.

Conforme o registro policial, a autora estava visivelmente embriagada quando a Polícia Militar chegou ao local. Testemunhas contaram que ela vinha causando transtornos no local há vários dias, abordando clientes no estacionamento com gritos e insistência por dinheiro, o que gerava desconforto e atrapalhava o funcionamento normal do estabelecimento.

Hoje, a situação se agravou quando a mulher invadiu o interior da loja e tentou danificar garrafas de bebidas expostas. Ela foi contida por uma funcionária do supermercado até a chegada da polícia.

Diante da situação, ela foi presa e encaminhada para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado.

