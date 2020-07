Mulher invade residência, agride atual do ex e ameaça acabar com o casal

Uma mulher identificada como Daiane Balbino Barros, 21 anos, agrediu e ameaçou o ex-marido e a companheira dele na madrugada deste domingo (26), no Jardim Ima.



Conforme a ocorrência, a autora invadiu sorrateiramente a residência da vítima e passou a agredir a atual namorada do ex-marido com chutes e logo depois dirigiu as agressões a ele também.



Após agredir o casal, Daiane começou a dizer que acabaria com a vida deles enquanto segurava uma faca de serra. De acordo com a vítima, a ex parou as ameaças e foi embora do local após chamar uma carona de aplicativo.



A jovem agredida ficou com lesões e arranhões no rosto, já o homem ficou com arranhões nas costas.



O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.



