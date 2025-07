Mulher invade residência e livraria, agride idosas e danifica carros em 'surto'; vídeo

Uma mulher, aparentemente "surtada", identificado como Daiane de 31 anos, conforme testemunhas, protagonizou momentos de arruaça na tarde desta sexta-feira (25), nas ruas de Dourados.

Conforme o Dourados News, ela teria agredido pessoas, invadido residências, danificado comércios e até dançado sobre veículos no centro da cidade. Veja: