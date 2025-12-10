Mulher inventa ser da polícia e cria versões para acusar ex-namorado de roubo na Capital

Mulher, de 33 anos, criou inúmeras versões e até disse ser policial para tentar incriminar o ex-namorado, de 26 anos, de um possível roubo de celular, durante a noite desta terça-feira, dia 9, em Campo Grande.

Porém, o irmão dela contou a versão correta dos fatos e agora, a mulher poderá responder por falsa comunicação de crime.

Segundo o boletim de ocorrência, ela chamou a Polícia Militar e contou que teria sido roubada por dois indivíduos, sendo o seu ex-namorado e o irmão dele. Os militares seguiram até a residência dos dois homens e tentaram entender os fatos.

Conforme o registro policial, o rapaz disse aos militares que tinha ganhado o celular de presente da ex-namorada, mas que na última semana, terminaram o relacionamento - no dia 6.

Para tentar comprovar que havia sido roubada, a mulher relatou que era policial federal, depois disse ser uma perita afastada e depois voltou a dizer que era da polícia e que sabia dos crimes do ex-namorado.

Ambos foram encaminhados para a delegacia e já na unidade policial, o irmão da mulher apareceu e contou sobre o relacionamento que ambos tiveram e que eles trocavam presentes, mas que diante do quadro de Sindrome de Bouderline, o rapaz decidiu terminar o relacionamento, algo que ela não aceitou.

O caso, inicialmente, foi registrado como roubo e falsa comunicação de crime, mas será investigado pela Polícia Civil.

