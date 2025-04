Mulher joga água fervendo no vizinho enquanto ele dormia em Ivinhema

Uma mulher, de 51 anos, foi presa depois de jogar água fervendo no vizinho, de 31 anos, enquanto ele estava dormindo. O caso aconteceu durante a quarta-feira (2), na cidade de Ivinhema.

Conforme as informações policiais, a autora teria desavenças e brigas quase que diárias com o vizinho, que mora em uma edícula no mesmo lote que a investigada. Após mais uma discussão, a autora se aproveitou que o homem foi dormir para ferver uma grande quantidade de água e jogar sobre ele.

Após o ataque, a mulher fugiu correndo com a vasilha na mão. A vítima chegou a ficar hospitalizada por alguns dias e sofreu queimaduras em aproximadamente 80% do corpo, conforme laudos de atendimentos médicos.

Diante dos fatos, durante as investigações do inquérito policial, a autoridade policial representou pela prisão preventiva da investigada que foi cumprida ontem.

A autora foi conduzida para a Delegacia de Polícia local onde aguarda audiência de custódia e transferência para penitenciária feminina.

