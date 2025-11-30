Menu
Polícia

Mulher joga pedras na casa da vizinha e é atacada por cachorro em Campo Grande

O animal teria escapado durante a confusão entre as mulheres

30 novembro 2025 - 16h42Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (Reprodução/Maionese de Casa)

Uma discussão entre vizinhas terminou com uma mulher ferida após ser atacada por um cão da raça Rottweiler na noite de sábado (29), no Residencial Ramez Tebet, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a briga aconteceu na Rua Alberto Teixeira, quando a vítima, de 34 anos, passou em frente à casa da vizinha, de 50 anos. Ela então afirmou aos policiais que o cão da mulher foi solto e a atacou, mordendo seu braço esquerdo. Por conta do ferimento, precisou ser atendida pelo Corpo de Bombeiros e levada à Santa Casa.

Enquanto isso, a tutora do animal apresentou uma versão diferente. Ela disse que, ao sair de casa, a vizinha teria começado a atirar pedras em sua direção e no portão da residência. Durante o tumulto, o animal teria escapado e avançado contra a vítima. A polícia encontrou marcas recentes compatíveis com impactos de pedras.

As duas envolvidas apresentavam sinais de embriaguez no momento da ocorrência. A mulher foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como omissão de cautela na guarda de animais e lesão corporal culposa.

