Polícia

Mulher lava calçada 5h da manhã e leva surra da vizinha na Moreninha

Ela ficou com a área atingida toda inchada e resolveu procurar a delegacia para denunciar o caso

22 janeiro 2026 - 15h24Brenda Assis
Ilustrativa   (Foto: Rodrigo Fonseca/CMC)

A limpeza de uma calçada terminou em agressões entre vizinhos durante a manhã de terça-feira (20), no Bairro Vila Moreninha IV, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima, de 53 anos, estava lavando a calçada em frente a sua casa por volta das 5h30 da manhã, quando a vizinha se irritou e a atacou desferindo golpes de cabo de vassoura em seu corpo.

Para tentar se defender, ela usou o antebraço, ficando com o membro inchado. Ainda segundo o registro policial, a vítima já teria outras desavenças com a suspeita, mas nunca havia chegado a esse nível.

O caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa na 4ª Delegacia de Polícia Civil e será investigado.

