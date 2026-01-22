Mulher lava calçada 5h da manhã e leva surra da vizinha na Moreninha

A limpeza de uma calçada terminou em agressões entre vizinhos durante a manhã de terça-feira (20), no Bairro Vila Moreninha IV, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima, de 53 anos, estava lavando a calçada em frente a sua casa por volta das 5h30 da manhã, quando a vizinha se irritou e a atacou desferindo golpes de cabo de vassoura em seu corpo.

Para tentar se defender, ela usou o antebraço, ficando com o membro inchado. Ainda segundo o registro policial, a vítima já teria outras desavenças com a suspeita, mas nunca havia chegado a esse nível.

O caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa na 4ª Delegacia de Polícia Civil e será investigado.

