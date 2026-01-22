Mulher lava calçada 5h da manhã e leva surra da vizinha na Moreninha

A limpeza de uma calçada terminou em agressões entre vizinhos durante a manhã de terça-feira (20), no Bairro Vila Moreninha IV, em Campo Grande.
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima, de 53 anos, estava lavando a calçada em frente a sua casa por volta das 5h30 da manhã, quando a vizinha se irritou e a atacou desferindo golpes de cabo de vassoura em seu corpo.
Para tentar se defender, ela usou o antebraço, ficando com o membro inchado. Ainda segundo o registro policial, a vítima já teria outras desavenças com a suspeita, mas nunca havia chegado a esse nível.
O caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa na 4ª Delegacia de Polícia Civil e será investigado.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Mulher fica desacordada ao ser agredida pelo marido durante briga em Ivinhema
Polícia
VÍDEO: Criança brincando com isqueiro ateia fogo em casa no Nova Lima
Polícia
Ex-vereador de Itaporã morre após ser atropelado por carro
Polícia
Jovem perde R$ 3,5 mil ao baixar jogo de um 'amigo' na internet em Campo Grande
Polícia
Jovens tentam fugir do Choque e são presos com maconha e cocaína em carro no Caiobá
Polícia
Pastor é preso em flagrante por estuprar duas enteadas e a própria filha na Capital
Polícia
Homem 'bate uma' enquanto observa vizinha pelo portão no Colúmbia
Polícia
Operação em MT ajuda polícia de MS a prender faccionado escondido em Campo Grande
Polícia
Polícia intercepta 200 quilos de droga na MS-156 que iriam para o Rio Grande do Sul
Polícia