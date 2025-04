Mulher leva facada de cunhada após discussão no Danúbio Azul

Mulher, de 30 anos, precisou ser socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde, após ser atingida por uma facada na virilha, golpe desferido pela cunhada, de 22 anos, decorrente de uma discussão na noite desta terça-feira (22), no Danúbio Azul, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o irmão da vítima teve uma discussão com a companheira, a suspeita, fazendo com que a irmã, de 30 anos, se deslocasse para resolver a situação, porém, as duas mulheres também passaram a se desentender.

Diante disso, a mãe da suspeita chegou pelo local e tentou golpear a vítima, contudo, foi impedida pelo irmão dela. Porém, a suspeita sacou um punhal e desferiu uma facada na virilha da vítima, próximo à artéria femoral.

Mãe e filha fugiram do local e deixaram a vítima sangrando, que foi socorrida pelo marido e levada para atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia.

A Polícia Militar esteve no local e realizou diligências na casa da suspeita, localizando apenas a mãe, encaminhada para prestar esclarecimentos na delegacia. A Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local dos fatos, recolhendo o punhal e a faca usada.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

