Mulher leva facada no pescoço e tem cabelo cortado pelo ex-marido no Los Angeles

Mulher, de 28 anos, foi vítima de tortura no final da noite desta quinta-feira (22), após ser esfaqueada e ter o cabelo cortado em ataque cometido pelo ex-marido, de 25 anos, no bairro Los Angeles, em Campo Grande. O suspeito foi preso em flagrante.

Consta no boletim de ocorrência que a vítima estava chegando do trabalho, quando foi abordada pelo ex-companheiro, que passou a agredi-la com chutes e socos, onde ele dizia a todo momento que a mataria.

O indivíduo sacou uma faca e pressionou contra o pescoço da mulher, ocasionando um esfaqueamento superficial e logo na sequência, passou a cortar o cabelo da vítima com o instrumento.

A Polícia Militar foi acionada por outras pessoas e ao chegar no imóvel, o suspeito fugiu para um terreno vizinho e se lesionou na serpentina, causando em si diversos ferimentos. Os militares fizeram um cerco com apoio de mais duas equipes e conseguiram deter o agressor da vítima.

Durante a checagem, ficou constatado que o suspeito havia fugido do presídio da Gameleira no dia 19. Ainda no registro, apontou que a mulher tem medida protetiva contra ele.

O caso foi registrado como lesão corporal, ameaça e descumprir decisão judicial, ambas no contexto de violência doméstica.

