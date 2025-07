Mulher leva paulada na cabeça após discussão com desafeta no centro da Capital

Mulher, de 21 anos, foi agredida com uma paulada na cabeça nas primeiras horas da manhã deste domingo (20), no cruzamento da rua Dom Aquino com a Avenida Ernesto Geisel, no centro de Campo Grande. A suspeita, de 36 anos, foi localizada e levada para a delegacia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada com sangramento na região atingida e relatou, inicialmente, ter sido agredida com um facão.

Porém, ao repassar detalhes da suspeita e onde ela poderia estar, a Polícia Militar encontrou a agressora que confirmou os fatos, mas explicou que agrediu a vítima com um pedaço de pau. Ela, inclusive, até levou os militares ao local em que havia descartado do objeto.

A suspeita foi encaminhada para a delegacia para explicar o fato e a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

