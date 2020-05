Mulher leva soco e pedrada ao buscar filha em casa de vizinhos

Uma mulher foi agredida por vizinhos após ir buscar sua filha, menor de idade, na casa dos vizinhos, neste domingo (17), no bairro Jardim Aeroporto em Campo Grande. A menor havia fugido após discutir com o padrasto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima da violência relatou a polícia que sua filha havia saído de casa após brigar com o padrasto, com isso a vítima foi até a casa e pediu para levar filha embora.

O pedido teria sido recusado pelos os vizinhos, momento em que a vizinha teria lhe dado um soco no rosto e depois o vizinho teria a acertado com uma pedra, disparada por um estilingue.

Na delegacia a vizinha confirmou ter agredido a vítima, já o marido, vizinho que teria atacado a pedra, negou ter cometido algum tipo de agressão. A adolescente também esteve na delegacia e foi levada pelo Pai com o consentimento da Mãe.

