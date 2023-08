Mulher leva soco no nariz em briga por ciúmes do namorado

Sarah Chaves, com informações do Diário Corumbaense

Durante uma discussão no carro por ciúmes do namorado, uma mulher de 30 anos levou um soco no nariz e procurou a delegacia na madrugada deste domingo (13)

Conforme o boletim de ocorrência, os dois estavam em um carro de amigos e saíam de uma casa de eventos após o homem de 43 anos ter uma "crise de ciúmes".

Ela deu um tapa no rosto dele e, de imediato, o homem revidou com um soco no nariz da mulher, provocando sangramento. O casal foi levado na Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde foi registrado BO de vias de fato e lesão corporal dolosa/violência doméstica, além de ser solicitada pela mulher medida protetiva contra o homem.

