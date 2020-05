Mulher leva tapa na cara de dono da Celson's Pizzas e Lanches

Uma mulher, 32 anos, alega ter sido agredida pelo proprietário da pizzaria Celson's Pizzas e Lanches, localizada no Bairro Otávio Pécora, em Campo Grande, além disso, ele teria ameaçado atirar no marido da vítima. O crime ocorreu na noite desta quinta-feira (21).

De acordo com o registro policial, a vítima alega trabalhar com o proprietário do estabelecimento há seis anos, e ontem foi até o local para conversar sobre negócios, aproveitando para tomar uma cerveja e seu marido para comer um lanche.

A vítima relata que o autor aparentava estar embriagado no momento, e em meio à conversa saiu para atender um cliente, quando voltou acertou um tapa na cara da vítima sem nenhum motivo, ela informou que é amiga da família do autor e não entendeu a agressão.

Após sofrer o tapa, o marido da vítima teria tentado intervir, nesse o momento o suposto autor teria dito, “vou te arrebentar, e qualquer coisa eu vou meter bala em você”, a vítima informou a polícia que o autor ameaçou a vida de seus familiares caso ela registrasse o caso na policia.

