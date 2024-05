Mulher leva tijolada na cabeça e é socorrida em estado grave em Três Lagoas

Uma mulher, de 31 anos, foi socorrida depois de levar uma tijolada na cabeça durante a noite de sábado (18), na Rua Beato Antônio Frederico, localizada no bairro São João, em Três Lagoas. O autor seria um morador de rua.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal. Como a vítima estava desorientada, as informações a respeito do ocorrido são poucas, uma vez que nem o motivo das agressões ela conseguiu passar aos militares.

A vítima contou que o autor seria um ‘nóia’, morador de rua e usuário de drogas, da região onde ela levou a tijolada na cabeça. Segundo o site da Rádio Caçula, a mulher teve um traumatismo craniano e foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Diante da situação, o caso foi registrado e a polícia busca pelo agressor.

