Mulher "leva uma" na cabeça após discussão em bar

Uma mulher, de 34 anos, foi agredida na noite deste domingo (28) em um bar em Alcinópolis, cidade a 315 quilômetros de distância de Campo Grande, após se desentender e discutir com outra mulher.

Segundo o portal MS Todo Dia, a vítima contou aos polícias que, antes das agressões, se desentendeu com a agressora no bar, e que logo após a discussão, foi atingida por um objeto na cabeça.

O objeto acabou resultado em um corte na cabeça da vítima. Após a agressão, a suspeita deixou o local. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Alcinópolis.

