Mulher liga para a polícia ao descobrir que marido abusou de menina de 11 anos

Homem, de 31 anos, foi preso em flagrante ao ser denunciado pela própria esposa após abusar sexualmente de uma menina, de apenas 11 anos, em Campo Grande. A prisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (31).

Conforme as informações policiais, a menina é vizinha do casal e amiga da neta deles. O homem teria os atos libidinosos contra ela duas vezes, sendo uma delas na noite de ontem (30), quando a vítima foi passar a noite na residência.

Em determinado momento, ela contou para a mulher, muito chorosa, que o suspeito a havia abusado, passando a mão em suas partes íntimas. Vendo a situação, a mulher ligou para a polícia.

Imediatamente, a equipe plantonista da DEPAC CEPOL acionou o GOI (Grupo de Operações e Investigações da Polícia Civil) solicitando apoio na localização do suspeito. Poucos minutos após, os investigadores o localizaram escondido em um supermercado. Durante a prisão, ele chegou a confirmar ter praticado o abuso, mas durante o depoimento oficial mudou a versão, alegando ter cometido um acidente.

A vítima foi ouvida por meio de escuta especializada, tendo fornecido um relato extremamente detalhado das ações do criminoso. Inicialmente, o suspeito tinha começado a espiar a vítima pela janela de casa, tendo lhe oferecido R$ 2,00 certo dia. Em outra data, lhe ofereceu bebida alcoólica, solicitando que não contasse para seus pais.

Finalmente, praticou o primeiro ato libidinoso com a vítima, em uma das oportunidades que esta visitava a amiga. Ontem, quando da prática do segundo abuso, a vítima resolveu contar o ocorrido para a esposa do suspeito.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável, sendo requerida pela autoridade policial também a conversão de sua prisão em preventiva, ficando a cargo do Ministério Público e Judiciário decidir sobre sua liberdade.



