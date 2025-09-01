Menu
Menu Busca segunda, 01 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Mulher liga para PM pedindo comida para denunciar agressão em Campo Grande

Ela chegou a ser ameaçada de morte pelo companheiro durante a confusão

01 setembro 2025 - 17h54Brenda Assis
Viatura Polícia MilitarViatura Polícia Militar   (PMMS)

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, ligou para a Polícia Militar pedindo comida para disfarçar e conseguir ajuda ao ser agredida pelo companheiro. O caso aconteceu no Bairro Jardim Campo Nobre, em Campo Grande, durante a madrugada desta segunda-feira (1°).

Conforme o registro policial, a PM recebeu uma ligação via 190, onde a mulher fez um pedido de comida, para não pega acionando as autoridades. Diante da situação, uma viatura foi encaminhada para o endereço indicado por ela.

Ao chegar, ela contou para os policiais que havia passado o dia bebendo com o companheiro, até que começaram a discutir sobre a criação dos filhos.

Durante a briga, o homem acertou um tapa no rosto da mulher, que pegou o celular para acionar a Polícia Militar. No entanto, a tentativa foi em vão, já que o homem descobriu e tomou seu celular, fazendo ameaças, dizendo que ela “não sairia” caso a guarnição aparecesse.

Com medo e assustada, a mulher saiu correndo da casa, gritando por socorro. Seguindo os protocolos após o relato da vítima, a PM encontrou o suspeito em seu local de trabalho, sendo um lava-jato no bairro Los Angeles.

Ao ser preso, ele negou os fatos. Porém, os dois foram levados para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde os fatos acabaram sendo registrados.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

A vítima ainda não foi identificada
Polícia
Picadinho humano para viagem! Corpo é encontrado esquartejado dentro de mala na rodoviária
A vítima faleceu na calçada
Polícia
AGORA: Homem morre em calçada do Tiradentes após passar mal
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Mulher é denunciada por maus-tratos contra a mãe idosa no Nova Lima
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Idoso morre dias após sofrer AVC e cair na cozinha de casa em Campo Grande
Neguinho está se recuperando em uma clínica
Polícia
'Orei muito', tutora relata desespero após 'Neguinho' ser atacado por pitbull em Campo Grande
O homem destruiu o Uno com pedradas
Polícia
JD1TV: Após descobrir traição da esposa, 'corno' quebra o próprio carro no Nova Lima
O crime aconteceu na madrugada de sábado
Polícia
JD1TV: Vídeo mostra filho de policial aposentado sendo morto a tiros no Nova Lima
Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Vítima perdeu muito sangue após o ataque. A imagem foi borrada devido à gravidade do ferimento
Polícia
Homem tem rosto dilacerado ao ser atacado por pitbull em Corumbá
O ataque aconteceu na manhã de hoje
Polícia
JD1TV: Pitbull ataca e arrasta cachorro para terreno baldio em Campo Grande

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Vítima era conhecida no bairro
Polícia
Sobrinhos assassinaram tio na casa de Emanuelly após discussão por saco de lixo
Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Policia efetuou a prisão do suspeito
Polícia
Suspeito de matar filho de policial no Nova Lima é preso pelo Garras