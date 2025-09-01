Mulher liga para PM pedindo comida para denunciar agressão em Campo Grande

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, ligou para a Polícia Militar pedindo comida para disfarçar e conseguir ajuda ao ser agredida pelo companheiro. O caso aconteceu no Bairro Jardim Campo Nobre, em Campo Grande, durante a madrugada desta segunda-feira (1°).

Conforme o registro policial, a PM recebeu uma ligação via 190, onde a mulher fez um pedido de comida, para não pega acionando as autoridades. Diante da situação, uma viatura foi encaminhada para o endereço indicado por ela.

Ao chegar, ela contou para os policiais que havia passado o dia bebendo com o companheiro, até que começaram a discutir sobre a criação dos filhos.

Durante a briga, o homem acertou um tapa no rosto da mulher, que pegou o celular para acionar a Polícia Militar. No entanto, a tentativa foi em vão, já que o homem descobriu e tomou seu celular, fazendo ameaças, dizendo que ela “não sairia” caso a guarnição aparecesse.

Com medo e assustada, a mulher saiu correndo da casa, gritando por socorro. Seguindo os protocolos após o relato da vítima, a PM encontrou o suspeito em seu local de trabalho, sendo um lava-jato no bairro Los Angeles.

Ao ser preso, ele negou os fatos. Porém, os dois foram levados para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde os fatos acabaram sendo registrados.

