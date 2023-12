Mulher mata as filhas afogadas para se vingar do marido após fim do casamento

Jéssica Silva do Nascimento, de 33 anos, é suspeita de matar as filhas, Alice, de 5 anos, e Letícia, de 10, depois de uma briga com o marido e pai das crianças. Ela teria ainda incendiado a casa onde a família morava e cometido suicídio, na noite de terça-feira (19) no município de Parnaíba, no litoral do Piauí.

Conforme as informações iniciais, divulgadas por sites locais, ela e o marido, identificado como Paulo, teriam tido uma discussão que terminou com o fim do relacionamento. Depois disso, Jéssica teria colocado fogo na casa onde eles moravam.

Na sequência, a mulher saiu de moto com as filhas para o mar, na praia Pedra do Sal, matando as duas afogadas. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, pois as crianças foram encontradas desacordadas, caídas na areia e sozinhas. Alice e Letícia foram levadas ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, mas elas já estavam mortas.

Horas depois, Jéssica Silva foi encontrada morta em um bar próximo à praia, levantando a principal suspeita de suicídio. De acordo com a Polícia Militar, existem mensagens indicando que ela não aceitava o término do relacionamento com seu então parceiro, identificado apenas como Paulo.

Em uma carta, possivelmente escrita antes do crime, ela diz que o companheiro enfrentaria o maior pesadelo da sua vida. “Lembra que eu te falei que tu ia passar pelo pior pesadelo da tua vida, é isso. Viva sem mim e sem suas filhas. Estas são minhas, não dou para ninguém. Te implorei, e você não quis, então viva com essa culpa pelo resto de sua vida. Eu te amei, mas hoje te odeio", diz um trecho.

O comandante do Batalhão da PM no litoral do Piauí, coronel Erisvaldo Viana Lima, supõe que a mulher teve um surto psicótico. "Ela surtou, teve um surto psicótico depois que marido falou que não queria mais o casamento. Depois da conversa, ela ateou fogo na casa, foi pegar uma motocicleta e levou as duas filhas para a praia Pedra do Sal” comentou o coronel.

