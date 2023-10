Mulher mata filha de 1 ano a facadas para se vingar após marido pedir divórcio

A pequena Júlia, de apenas 1 ano de idade, foi morta a facadas pela própria mãe durante a manhã de quinta-feira (25), bairro do Geisel, em João Pessoa. O motivo do assassinato? O pai da criança teria terminado o casamento com a autora, identificada como Eliane Nunes da Silva.

Segundo as informações iniciais, o casal teria tido uma discussão e o homem terminou o relacionamento com ela por volta das 7h, horas antes do crime. Já por volta das 11h, ela procurou a Central de Polícia ensanguentada e com uma mochila nas costas, dizendo que havia esfaqueado a filha.

A polícia foi até a casa da família após a mãe confessar o crime. A criança foi encontrada morta no berço, ensanguentada, e ao lado do corpo estava a faca que teria sido usada para cometer o infanticídio.

A bebê foi atingida por vários golpes em diversas regiões do corpo, entre elas o abdômen, as costas e o pescoço. Ao G1, o delegado Diego Garcia informou que somente a perícia vai poder afirmar a quantidade de golpes de faca dados contra a criança.

Fora isso, a autora passará por análise psicológica, para averiguar a sanidade mental. “Temos que ter muito cuidado com a palavra ‘surto’, porque às vezes uma pessoa de má fé usa justamente disso para se defender, ‘justificar’ o cometimento do crime. Mas aparentemente, ao meu ver, a olho nu, não tem nenhum sinal de surto”, disse o delegado.

Outro ponto que vai ser analisado pela perícia é se a criança estava dormindo ou se estava acordada quando o crime aconteceu. A criança de 1 ano, que em 14 de outubro completou aniversário, era filha única do casal.

A mulher foi autuada em flagrante por infanticídio, enquadrado na categoria de crime hediondo.

