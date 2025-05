Mulher mata homem a facada e alega tentativa de estupro em Dourados

Felipe Gonçales, de 37 anos, conhecido como "Felipe Carioca", foi assassinado por Clarice Rodrigues Martins, de 26, na noite desta sexta-feira (23), em Dourados - a 225 km de Campo Grande.

Segundo o Dourados News, o crime aconteceu pouco antes da meia-noite, no cruzamento das ruas Independência com a Monte Castelo, próximo à Praça Paraguaia, no Jardim Independência.

A vítima foi atingida com uma facada no peito e morreu no local. A acusada foi levada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e alegou que o rapaz havia tentado estuprá-la.

Segundo ela, Felipe teria a convidado para ir até uma residência na região e lá teria tentado realizar o abuso. Clarice foi autuada pelo homicídio.

