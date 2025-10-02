Menu
Polícia

Mulher mata irmão a pauladas após mãe ser ameaçada de morte em Dourados

A vítima teria usado um facão para fazer as ameaças

02 outubro 2025 - 16h24Brenda Assis
O caso aconteceu na madrugada de hojeO caso aconteceu na madrugada de hoje   (Reprodução/Dourados News)

Reinaldo Fernandes, de 50 anos, morreu após ameaçar matar a mãe e a irmã durante uma briga familiar ocorrida na reserva indígena de Dourados. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (2).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Dourados News, testemunhas relataram que, por volta das 17h de ontem, a vítima teria ameaçado a mãe e a irmã com um facão.

A irmã de Reinaldo, que é enteada da genitora da vítima, presenciou a situação, teria acertado a vítima na cabeça com um pedaço de madeira, causando sua morte.

“O corpo apresentava lesões superficiais, com uma bossa no topo da cabeça. A princípio, tudo indica que a ação pode ter ocorrido em legítima defesa, mas ainda estamos colhendo declarações para esclarecer todas as circunstâncias do fato”, afirmou a delegada Thaís Bessa.

O corpo foi retirado da residência na manhã de hoje e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. A suspeita do crime não chegou a ser localizada pelas autoridades.

