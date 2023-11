Mulher mata o irmão a tiros após descobrir que ele abusou da filha de 11 anos

Homem, identificado apenas como ‘Bruninho’ de 31 anos, foi morto a tiros pela irmã depois de estuprar a sobrinha, de apenas 11 anos, no bairro Vila Nova, em Araçatuba, cidade localizada no interior de São Paulo. O crime teria acontecido no final da tarde de quinta-feira (23).

Conforme as informações compartilhadas pelas redes sociais e noticiadas pelo G1, câmeras de segurança mostram a suspeita chegando até a casa do rapaz. Em seguida, ele é visto correndo em direção à rua com a mão na barriga.

Vizinhos contaram cerca de seis tiros sendo disparos. Depois que o rapaz caiu na calçada, em frente a uma residência, os moradores se aproximaram ainda mais e encontraram a mesma quantidade de marcas pelo corpo de Bruninho.

Depois de efetuar os tiros, a suspeita saiu correndo de moto. Populares comentaram que ela teria sido motivada a cometer o crime, porque descobriu que o irmão havia abusado da filha dela, que tem apenas 11 anos.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

