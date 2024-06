Mulher mata tio degolado após ele mostrar o p£nIs para a filha de 3 anos na fronteira

Marcos Antonio Miranda Insfran, de 52 anos, foi degolado pela sobrinha, Eliane Miranda Insfrán, de 26 anos, após ela descobrir que o tio havia mostrado o pênis para sua filha de 3 anos. O caso aconteceu na noite de sábado (22), em uma residência localizada na Rua Brasil, no bairro Virgen de Ca’acupe, em em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. A região faz fronteira seca com Ponta Porã, cidade sul-mato-grossense.

Conforme as informações iniciais, Marcos era deficiente, estava em uma cadeira de rodas e dividia casa com a sobrinha. A autora contou que descobriu, na noite de sábado, que o homem havia mostrado as partes íntimas para a sua filha.

Tomada pela raiva, ela não hesitou em degolar Marcos usando um cutelo, uma espécie de faca. A vítima foi atingida ainda por mais duas facadas, sendo uma na cabeça e outra nas costas. Ele acabou morrendo sentado.

O subcomissário Carlos Toledo, Eliane detalhou ainda que o tio tinha um longo histórico de violência familiar.

Eliane foi presa em flagrante, e segundo o site ABC Color, ela confessou o crime dizendo que queria apenas proteger a filha.

