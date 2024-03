Uma mulher, de 30 anos, foi denunciada pela falsa comunicação de crime durante a tarde de sexta-feira (22), em Campo Grande. Ela estava tentando acusar o ex-companheiro de furtar uma moto Honda Biz que esta em seu nome.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu na Vila Planalto, quando a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço averiguar uma possível vias de fato. Ao chegar no endereço indicado, encontraram a mulher.

Para os policias, ela contou que teve uma união estável com o homem, que acabou sendo anulada devido a separação do casal. No entanto, a divisão de bens ficou pendente. Diante disso, a autora estava tentando pegar a motocicleta de volta, mas em sua versão, o ex não queria devolver.

Por conta dos fatos narrados, os dois foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o homem apresentou documentos comprovando que ele pode ficar com a moto até o dia 30 de junho de 2024, pois teria feito um acordo com a ex-companheira.

Ao ver o documento, foi constatado que a mulher passou informações falsas aos policiais, com intuito de levar vantagem sobre o ex. O caso foi então registrado como comunicação falsa de crime ou de contravenção.

