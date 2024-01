Mulher 'mete' a facada no ex-marido e nos filhos durante briga no Tiradentes

Homem, de 47 anos, foi esfaqueado pela ex-mulher, de 43 anos, durante uma briga na casa onde ainda moram juntos, com os dois filhos, na região do bairro Tiradentes, em Campo Grande. A confusão aconteceu na noite de domingo (21).

Segundo o registro policial, o casal está separado há cerca de 6 meses, mas a mulher não aceita o fim do relacionamento. Ontem, depois de mais uma briga, ela pegou uma faca e desferiu golpes na região do pescoço da vítima. O homem chegou a tentar se defender com as mãos, mas ainda assim foi atingido.

Vendo a cena, os filhos de 13 e 20 anos, foram defender o pai, mas acabaram sendo atingidos pelos golpes. Às autoridades, o homem contou que esta morando com a ex-companheira enquanto aguarda a reforma de outra casa ser concluída, para que assim possa se mudar.

A vítima declarou ainda que a situação está cada vez mais insustentável e irá tomar providências. Ele manifestou o desejo de representar contra a autora. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como homicídio simples na forma tentada, lesão corporal dolosa e violência doméstica.

