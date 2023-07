Mulher 'mete chifre' no marido preso e apanha dos amigos dele; assista

Imagens de uma mulher sendo torturada pelo tribunal do crime viralizaram nas redes sociais, nesta sexta-feira (28), o caso teria acontecido em Salvador, após ela ter supostamente traído o marido presidiário.

No vídeo, divulgado pelo portal CM7, enquanto a mulher é agredida com diversos socos na cabeça, é possível ouvir uma voz masculina ordenando que batessem mais forte. Ela foi atingida várias vezes com pedaços de madeiras, socos e pontapés.

A vítima teria sido agredida na frente do filho do casal, que estava na residência vendo desenho. Uma outra mulher que estava na casa até tenta impedir a sessão de tortura, mas acaba sendo ameaçada também.

Ainda de acordo com o site, o marido da vítima seria um chefão do tráfico poderoso e com bastante influência do lado de fora do presídio.

Assista as imagens clicando aqui.



