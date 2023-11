Mulher morre 10 dias após levar picada de aranha em Campo Grande

Anésia do Carmo Egues, de 53 anos, morreu neste sábado (18) em decorrência de uma picada de aranha que desencadeou alguns problemas em seu corpo, em Campo Grande. Ela permaneceu internada por cerca de 10 dias no Hospital Regional, quando foi internada no dia 8 de novembro.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, o marido da vítima compareceu na delegacia apresentando o atestado de óbito, relatando que a situação se desenvolveu no começo do mês, quando ela recebeu uma picada de aranha na região subaxilar direita.

Porém, a lesão se alastrou até a mama direita, evoluindo para uma insuficiência respiratória e Anésia precisou ser entubada, passando por procedimento cirúrgico no mesmo dia da internação.

Mas na última quinta-feira (16), os médicos notaram que o quadro dela havia evoluído para insuficiência renal e hemodiálise.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de plantão.

Deixe seu Comentário

Leia Também