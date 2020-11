Mulher morre ao capotar veículo na BR-163, filhos foram hospitalizados

Matheus Rondon, com informação do EdiçãoMS

Identificada a vítima do grave acidente na manhã deste domingo (29), como Fernanda, esposa do empresário Márcio, do MF Ferragens. Fernanda e dois filhos foram socorridos por uma equipe da CCR MSVia, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital.

Ela dirigia um veículo S10 branco com placas policiais de Coxim, na Br-163 no município de São Gabriel do Oeste. Que acabou perdendo o controle e capotou, parando na vegetação, as margens da rodovia.

Os filhos recebem atendimento médico. O marido de Fernanda seguia atrás, em outro veículo e assistiu ao acidente. Ele contou ao Edição MS que a família voltava de São Paulo, onde teria ido comprar uma camionete.

A Polícia Rodoviária Federal trabalha no local. Desolado, Márcio acompanha os filhos no hospital, assim como os trâmites para velório e enterro. O local ainda não foi informado pela família.

