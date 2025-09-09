Mulher morre ao pedalar em trilha com o marido em Cassilândia

Creusnita Gomes da Mata e Rosa, de 61 anos, morreu ao cair de bicicleta durante uma pedalada com o ex-marido na "Trilha do Gordinho", em Cassilândia. O incidente aconteceu na manhã de segunda-feira (8).

Conforme o boletim de ocorrência, os dois estavam pedalando no sentido contrário ao habitual. O homem então relatou que seguia atrás de Creusnita quando, ao se aproximaram de uma ponte, localizada em uma descida bastante íngreme, a vítima não conseguiu frear.

Por conta disso, acabou caindo da ponte e ficando bastante machucada, pois se chocou contra um monte de pedras, localizadas no leito do curso d'água. Uma terceira pessoa, que passava pelo local, acionou o socorro.

A mulher foi socorrida e levada para a Santa Casa do município, mas precisou ser transferida para Campo Grande com urgência. No entanto, faleceu após percorrer 100 quilômetros do trajeto.

Ainda segundo o registro policial, a filha da vítima detalhou que conversou com a mãe após a internação, onde Creusnita disse que estava bem apesar da gravidade do acidente.

O caso então foi registrado como morte por causa indeterminada na Delegacia de Polícia Civil da cidade e será investigado.

