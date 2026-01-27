Menu
Menu Busca terça, 27 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Mulher morre ao ser atingida por maquinário agricola em Fátima do Sul

O acidente aconteceu na manhã de hoje

27 janeiro 2026 - 14h24Brenda Assis
O caso aconteceu na manhã de hojeO caso aconteceu na manhã de hoje   (Jardim MS News)

Uma mulher de 39 anos morreu na manhã desta terça-feira (27) após ser atingida por um equipamento agrícola conhecido como “bazuca” ou “chopinho”, em uma propriedade rural localizada no município de Fátima do Sul.

Conforme o Jornal MS News, o acidente ocorreu por volta das 9h, em um barracão situado às margens da BR-376, entre Fátima do Sul e Dourados, nas proximidades do aeródromo. O equipamento, que estava carregado com milho, tombou e atingiu a vítima, provocando o esmagamento de partes do corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local constatou que a mulher já estava sem vida.

A Polícia Científica esteve na propriedade para realizar os levantamentos periciais. As circunstâncias e causas do acidente serão investigadas.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Armamento apreendido com o grupo
Polícia
Grupo que confrontou PM em Dourados planejava executar 'série de crimes'
Criança de 3 morre afogada em Japorã
Polícia
Criança de 3 morre afogada em Japorã
Depac Dourados
Polícia
Homem tenta invadir casa e alega ter marcado 'programa' com proprietária em Dourados
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Idoso morre ao enfartar na varanda de casa em fazenda de Campo Grande
Garrafa de cerveja, imagem ilustrativa
Polícia
Atletas adolescentes de Jardim são encontrados bebendo em alojamento irregular na Capital
Um dos criminosos morreu no local do confronto
Polícia
Mortos em confronto com a PM eram detentos do semiaberto em Dourados
Foragido por homicídio em São Paulo é capturado no Jardim Noroeste
Polícia
Foragido por homicídio em São Paulo é capturado no Jardim Noroeste
Joel Oliveira dos Santos é procurado
Polícia
Acusado de agredir e tentar matar companheira a tiros é procurado em Bataguassu
Força Tática confrontou os criminosos
Polícia
Dois criminosos morrem em troca de tiros com a Polícia Militar em Dourados
Romão Ávila e Paulo Gonet - Foto: Decom/MPMS
Polícia
PGR participa de agenda estratégica na fronteira de MS para discutir segurança e conflitos agrários

Mais Lidas

A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho
Menina de 12 anos fica com faca cravada na cabeça durante 'brincadeira' com irmão em Campo Grande
Polícia
Menina de 12 anos fica com faca cravada na cabeça durante 'brincadeira' com irmão em Campo Grande
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Usando calcinha e sutiã, morador de condomínio é preso por importunação sexual no Parati