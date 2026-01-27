Mulher morre ao ser atingida por maquinário agricola em Fátima do Sul

Uma mulher de 39 anos morreu na manhã desta terça-feira (27) após ser atingida por um equipamento agrícola conhecido como “bazuca” ou “chopinho”, em uma propriedade rural localizada no município de Fátima do Sul.

Conforme o Jornal MS News, o acidente ocorreu por volta das 9h, em um barracão situado às margens da BR-376, entre Fátima do Sul e Dourados, nas proximidades do aeródromo. O equipamento, que estava carregado com milho, tombou e atingiu a vítima, provocando o esmagamento de partes do corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local constatou que a mulher já estava sem vida.

A Polícia Científica esteve na propriedade para realizar os levantamentos periciais. As circunstâncias e causas do acidente serão investigadas.

