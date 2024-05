Mulher morre ao ser atropelada por caminhão em Ladário

Leonarda Correa Ramos, conhecida como Nadir, de 60 anos, morreu ao ser atropelada por um caminhão durante a manhã de quinta-feira (16), na cidade de Ladário. Ela chegou a ser socorrida, mas faleceu em uma unidade de saúde de Corumbá.

Conforme as informações do site Diário Corumbaense, o boletim de ocorrência foi registrado pelo marido da vítima. Aos policiais, ele contou que estava no trabalho quando soube do acidente. O homem foi levado para ao pronto-socorro pelo patrão, para saber o que estava acontecendo, mas ao chegar foi notificado sobre o óbito da esposa.

Às autoridades, o condutor do caminhão contou que havia esvaziado o banheiro químico de uma obra e dava ré no veículo. No entanto, ele não notou que Leonarda estava atravessando a rua e acabou atropelando-a. O motorista parou ao ouvir pessoas gritando e acionou o socorro.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, prestando primeiros atendimento a vítima e encaminhando com fratura no fêmur, hematoma orbital no olho direito; estava inconsciente, mas tinha sinais vitais e suspeita de traumatismo crânio encefálico (TCE) grave.

Apesar de ter sido levada para o pronto-socorro de Corumbá, Leonarda não resistiu e faleceu.

Ainda segundo o site, o caso aso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também