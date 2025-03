Mulher morre ao ser atropelada por caminhÃ£o no centro de Nova Andradina

Rosimar dos Santos, de 54 anos, morreu após ser atingida por um caminhão durante o começo da tarde desta segunda-feira (17), na região central da cidade de Nova Andradina.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Nova News, a vítima estava em uma bicicleta elétrica quando acabou sendo atingida por um caminhão baú, de uma transportadora do município.

O condutor contou no local que teria desviado de um cadeirante, que estava na rua, momento em que acertou a ciclista, que estava no ponto cego do veículo.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para isolar a área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que fizeram as investigações no local para determinar a dinâmica exata da colisão.

