Mulher morre ao ser esfaqueada no peito pelo marido em Paranaíba

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, morreu durante a madrugada desta sexta-feira (10) ao ser esfaqueada pelo marido durante uma briga. O suspeito foi preso em flagrante e confessou o crime.

Conforme as informações iniciais, divulgadas por sites locais, a vítima e o suspeito moravam na zona rural do município. Na madrugada de hoje, eles tiveram uma discussão motivada por consumo de álcool.

Em determinado momento, o homem pegou uma faca e desferiu o golpe na vítima, atingindo seu pulmão. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu e acabou falecendo na Santa Casa por volta das 4h30.

O suspeito foi preso pela Polícia Militar próximo ao pronto-socorro. Ao ser encontrado, em visível estado de embriaguez e com a roupa manchada de sangue, ele confessou o crime, detalhando que desferiu o golpe após desarmar a vítima durante a confusão.

A faca utilizada na agressão não foi localizada, mas o celular e as roupas do suspeito foram recolhidos para investigação. Ele deverá responder por feminicídio.

