Menu
Menu Busca sexta, 10 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Mulher morre ao ser esfaqueada no peito pelo marido em Paranaíba

Ele foi preso em flagrante com as roupas sujas de sangue

10 outubro 2025 - 14h51Brenda Assis
O caso foi registrado na Delegacia de ParanaíbaO caso foi registrado na Delegacia de Paranaíba   (Foto: Divulgação)

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, morreu durante a madrugada desta sexta-feira (10) ao ser esfaqueada pelo marido durante uma briga. O suspeito foi preso em flagrante e confessou o crime.

Conforme as informações iniciais, divulgadas por sites locais, a vítima e o suspeito moravam na zona rural do município. Na madrugada de hoje, eles tiveram uma discussão motivada por consumo de álcool.

Em determinado momento, o homem pegou uma faca e desferiu o golpe na vítima, atingindo seu pulmão. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu e acabou falecendo na Santa Casa por volta das 4h30.

O suspeito foi preso pela Polícia Militar próximo ao pronto-socorro. Ao ser encontrado, em visível estado de embriaguez e com a roupa manchada de sangue, ele confessou o crime, detalhando que desferiu o golpe após desarmar a vítima durante a confusão.

A faca utilizada na agressão não foi localizada, mas o celular e as roupas do suspeito foram recolhidos para investigação. Ele deverá responder por feminicídio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Vídeo mostra trabalhador um dia antes de morrer prensado no Noroeste
Imagem ilustrativa
Polícia
Moradora de rua invade casa e fica em estado grave ao ser atacada por pitbull em Corumbá
Ele estava dentro do veículo quando o acidente aconteceu
Polícia
Trabalhador estava manejando MDF quando foi esmagado e faleceu no Noroeste
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher assassinada em Paranaíba estava com o marido há 5 meses e já tinha sido vítima de violência
Centro Regional de Saúde do Tiradentes
Polícia
Paciente é liberada de UPA e morre após três dias passando mal em Campo Grande
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Trabalhador morre esmagado por compensados em empresa do Noroeste
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Sem sexo, homem tenta estuprar e matar esposa no Centro Oeste
Derf concluiu as investigações
Polícia
Homem inventou sequestro para esconder noitada em bar da esposa em Campo Grande
Entorpecentes apreendidos na ação policial
Polícia
Pela 4ª vez, PM fecha a mesma boca de fumo na região norte de Campo Grande
Assassinado em córrego de Campo Grande era rapaz de 30 anos e usava tornozeleira
Polícia
Assassinado em córrego de Campo Grande era rapaz de 30 anos e usava tornozeleira

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado