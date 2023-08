Mulher morre ao tentar impedir que mãe fosse assassinada pelo ex-companheiro

Rosângela Alves de Magalhães, de 45 anos, morreu ao impedir que a mãe fosse assassinada pelo ex-padrasto, durante a noite de domingo (20) em Palmeiras de Goiás, região oeste do estado de Goiás. Apesar da tentativa, a mãe da vítima chegou a ser baleada. O autor dos disparos cometeu suicídio após fugir do local do crime.

Conforme o Metrópoles, o marido de Rosângela contou a Polícia Militar que estava dormindo com a esposa em um quarto, enquanto sua sogra estava em outro. Em determinado momento, ouviu barulhos de tiros e gritos.

Ao sair do quarto, o homem viu a sogra gritando por socorro, enquanto o autor atirava contra ela. O marido da vítima disse ainda, que a mulher tentou conter o ex-padrasto e foi atingida.

Em seguida, o homem entrou em luta corporal com o autor, momento em que conseguiu tirar a arma da mão dele, de acordo com o relato policial. Depois, o autor fugiu e foi encontrado morto em casa.

A mãe da vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, após receber atendimento no Hospital Municipal de Palmeiras, precisando ser encaminhada para Goiânia por conta da gravidade dos ferimentos. Não existem informações sobre seu estado de saúde.

