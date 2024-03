Mulher morre ao ter a cabeÃ§a esmagada por caminhonete em SÃ£o Gabriel do Oeste

Marlise Terezinha de Alencastro, de 49 anos, morreu depois de ter a cabeça esmagada por uma caminhonete durante a manhã desta quarta-feira (20), na Avenida Tuiuiú, localizada no Bairro Jardim Gramado, em São Gabriel do Oeste.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Idest, a vítima estava com o marido realizando uma entrega na região. Porém, em determinado momento, o veículo passou a andar sozinho, uma vez que não estava com o frio de mão puxado e o motorista havia parado em uma subida.

O motorista, que estava para fora, chegou a tentar correr para parar o veículo, mas como possuí limitações de movimento acabou caindo. Para ajudar o marido, a vítima tentou intervir, porém, se desequilibrou e caiu. A roda dianteira passou por cima da cabeça da mulher.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, junto com o Corpo de Bombeiros, no entanto, quando chegaram ao local, a vítima já estava sem sinais vitais.

Além do socorro, a Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia Técnica da cidade de Coxim, foram acionadas para ir até o local, fazendo os levantamentos iniciais sobre a ocorrência

