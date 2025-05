Mulher morre ao ter corpo queimado com gasolina no Nova Campo Grande

Stephany Maciel Silva, de 30 anos, morreu ao ter o corpo queimado durante a noite de domingo (18), enquanto estava sentada em uma cadeira de fio na frente de uma casa na Rua Cinquenta e Oito, no bairro Nova Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, vizinhos disseram ter passado o dia ingerindo bebidas alcoólicas com a vítima, mas sem demonstrar qualquer tipo de comportamento incomum.

Horas depois, que todo mundo foi embora, as testemunhas viram a vítima sentada na cadeira, com o corpo em chamas. Eles então usaram mangueiras de jardim e baldes de água para apagar o fogo, acionando a Polícia Militar em seguida. As equipes realizaram o isolamento da área, uma vez que quando chegaram ao local, a mulher já estava sem sinais vitais.

Ainda em seus relatos, moradores da área disseram não ter ouvido gritos ou pedidos de socorro por parte da vítima.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso. No local do crime, foram encontradas duas garrafas de 2L de energético, levantando a suspeita que algum líquido inflamável tenha sido usado para assassinar Stephany.

Ainda segundo o registro policial, as equipes foram até um posto combustíveis na Vila Cerradinho, localizado na região. No estabelecimento, os policiais foram informados que um homem havia passado no local de moto carregando duas garrafas de energético, dizendo que iria comprar gasolina para ajudar uma mulher, pois o carro dela havia ficado sem combustível. Porém, por conta da politica da empresa, que proíbe a venda sem meios adequados de transportes, ele não conseguiu realizar a compra.

O posto conta com circuito de segurança, que deverá ser entregue as autoridades e ajudar nas investigações do caso.

O caso, que inicialmente foi registrado como achado de cadáver, mudou para homicídio qualificado e segue sendo investigado.

