Mulher morre após atear fogo no próprio corpo como 'prova de amor' para o marido em MS

Katiane Constante Pacheco, de 35 anos, morreu dias depois de atear fogo em seu próprio corpo como uma ‘prova de amor’ para o marido, de 36 anos, durante o domingo (25), na casa em que morava na Rua Eva Chimenez da Cruz, localizada no Bairro Vacilio Dias, em Nova Alvorada.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso de uma mulher que teria ateado fogo no próprio corpo. Ao chegar no hospital, as equipes fizeram contato com o marido da vítima, onde ele contou que ela usou um frasco de álcool e um isqueiro para provocar o incêndio.

Durante isso, Katiane teria afirmado estar fazendo uma "prova de amor" para o companheiro. No imóvel da família, os policiais conversaram com a filha da mulher, de 16 anos, ela explicou que estava no quarto quando ouviu o padrasto gritar pedindo por socorro.

Ela então viu o momento que o homem tentava apagar o fogo no corpo da vítima, enquanto dizia: "Por que você foi fazer isso?". Na sequência, ele a segurou pelos braços e a jogou dentro de uma caixa d'água, apagando o fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestando os primeiros socorros e a encaminhando em estado gravíssimo, já intubada, para a Santa Casa da cidade. Katiane teve queimaduras nos mamilos, ombros, cabeça e todo o couro cabeludo. Porém, ela não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo nesta quarta-feira (28).

Ainda segundo o registro policial, o imóvel do casal é conhecido no meio policial por conta de outras ocorrências envolvendo os dois. Há histórico de consumo excessivo de bebidas alcoólicas por ambos, o que frequentemente resulta em desentendimentos e conflitos no local.

O caso foi registrado na delegacia local e será investigado.

