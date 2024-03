Mulher morre apÃ³s bater moto em traseira de carro no Jardim Noroeste

Mulher, de 33 anos, que não teve a identificação revelada, morreu em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (1°), no Jardim Noroeste, em Campo Grande. O caso aconteceu após a motociclista bater a moto na traseira de um veículo de passeio, contudo, o registro só foi feito durante a madrugada deste sábado (2) pela Polícia Civil.

O endereço onde aconteceu o acidenta também não foi divulgado pelas autoridades. Segundo consta no registro, a vítima estava pilotando em alta velocidade pela via e em determinado momento, acabou acertando a traseira de um carro Chevrolet Corsa Classic, de cor prata.

Mesmo com o veículo batido, o motorista não ficou pelo local e fugiu sem prestar qualquer auxílio para a vítima naquele momento.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas diante da gravidade dos ferimentos, a vítima não resistiu e morreu pelo local. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve pelo local levantando as informações sobre a dinâmica e chegou a conversar com algumas testemunhas.

A Polícia Científica e a Polícia Civil também estiveram pelo local e analisaram câmeras de segurança que mostraram que a motociclista estava acima da velocidade permitida na via pública e que não conseguiu evitar o acidente.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e afastar-se do condutor do veículo do local do acidente para fugir a responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também