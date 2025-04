Mulher morre após carro capotar na MS-324, em Água Clara

Paula Gomes de Souza, de 38 anos, morreu após perder o controle de direção e capotar o carro que conduzia na MS-324, em Água Clara, entre a noite de domingo (6) e madrugada desta segunda-feira (7).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site da Rádio Caçula, a vítima estava em um Peugeot 207 quando, por motivos ainda desconhecidos, acabou perdendo o controle de direção e capotando várias vezes, parando em uma área de vegetação localizada às margens da pista.

A Polícia Civil foi acionada por volta das 3h da manhã, mas, de acordo com os primeiros levantamentos, o acidente pode ter ocorrido por volta da meia-noite. “A princípio, a condutora capotou sozinha. Precisamos aguardar o laudo pericial para confirmar as causas do acidente”, informou o delegado Johanes Deguti.

Ainda segundo o site, Paula teria passado o domingo com a família do marido em um churrasco. Em determinado momento, ela resolveu tomar banho no Rio Barra Mansa. Ao retornar, acabou sofrendo o acidente.

Paula Gomes de Souza deixa quatro filhos e três netos, que vivem nos estados de São Paulo e Rondônia. As circunstâncias do acidente ainda são investigadas.

