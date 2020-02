Mulher morre após colidir em poste de iluminação com motocicleta

Uma mulher, ainda não identificada, morreu na madrugada desta sexta-feira (28) após colidir a motocicleta que conduzia contra um poste de iluminação na avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho, no bairro União, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima seguia em uma motocicleta Honda CB 300 no sentido bairro, quando perdeu o controle da direção da moto no cruzamento com a avenida Beira Rio. Ela invadiu o canteiro e bateu contra um poste de iluminação pública.

A vítima estava em alta velocidade e não resistiu aos ferimentos, ela morreu na hora. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran ) esteve no local.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Tiradentes.

