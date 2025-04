Mulher morre após motociclista atropelar capivara voltando de passeio em Aquidauana

A motociclista Andreia Lopes da Carvalho morreu após atropelar uma capivara durante a noite de sexta-feira (19), na MS-450, em Aquidauana. O animal também morreu após o acidente.

Conforme as informações do site A Princesinha News, a vítima estava acompanhada do marido depois de um passeio em Aquidauana, e voltava para Campo Grande.

Durante o trajeto, eles acabaram atingindo o animal que estava cruzando a pista. Por conta da colisão, Andreia sofreu um forte ferimento na cabeça e não resistiu, vindo a óbito no local com traumatismo craniano.

O corpo de Andreia foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana para os procedimentos necessários. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do condutor da motocicleta.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também