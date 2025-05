Mulher morre após motorista atropelar capivara, sair da pista e bater em coqueiro na BR-163

Carmem Luce Pimentel Castro, de 38 anos, morreu durante um grave acidente de trânsito ocorrido na madrugada deste domingo (11), na BR-163, em Douradina.

Conforme as informações inicias, divulgadas pelo Dourados News, a vítima estava em um Chevrolet Prisma, viajando com o marido, de 32 anos, de Sorriso (MT) para a cidade de Foz do Iguaçu (PR), onde iria visitar alguns parentes.

Porém, durante a viagem, o condutor acabou colidindo contra uma capivara. Por conta do impacto, ele perdeu o controle de direção e saiu da pista, atingindo um coqueiro localizado às margens da rodovia.

A mulher, passageira do carro, acabou morrendo ainda no local. Enquanto isso, seu marido foi socorrido com ferimentos leves pelo corpo.

Equipes da CCR MSVias atenderam o caso junto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal). A Polícia Civil e a Perícia Técnica também foram acionadas para atender o caso.

