Mulher morre após ser atingida por pilar de concreto

Uma Mulher de 46 anos morreu no final da tarde do último sábado (13) depois de ser atingida na cabeça por um pilar de tijolos, no distrito de Camisão, em Aquidauana,. Ela estava em uma rede de balanço afixada à estrutura, quando houve o acidente.

A vítima se trata de Marluce Moreira da Silva. Ela estava em uma chácara que fica na MS-450, deitada na rede. Por motivos que estão sendo apurados, o pilar cedeu sobre a vítima, deixando-a inconsciente com os ferimentos.

Ela foi socorrida pelos próprios familiares, que a levaram de carro para o hospital. No meio do caminho, foram interceptados por uma equipe do Corpo de Bombeiros e ela seguiu para o pronto-socorro.

No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

