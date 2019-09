Mulher morre após ter 80% do corpo queimado por ex

Sarah Chaves, com informações do G1

A técnica de enfermagem, Luciene ferreira Sena, 39 anos, morreu na noite de domingo (29), após ter 80% do corpo queimado pelo o ex-namorado, Elisangelo Marconis Francisco, que incendiou o carro em que eles estavam em Pirassununga (SP).

Segundo a Polícia Civil,o crime ocorreu por volta das 7h15 da manhã Luciene não resistiu aos ferimentos e morreu às 23h15. O ex-namorado dela teve 60% do corpo queimado e morreu durante a tarde.

O corpo de Luciene foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Limeira. O enterro está previsto para as 17h no cemitério municipal de Santa Cruz das Palmeiras, cidade onde ela morava.

O crime aconteceu logo após a mulher sair de um plantão na Santa Casa, onde trabalhava. O homem entrou no veículo e o incendiou com um líquido inflamável e fogos de artifício.

O carro ficou desgovernado e parou quando bateu atrás de outro estacionado. Segundos antes, o homem saiu do carro com o corpo em chamas e se jogou no asfalto e na grama do canteiro central na tentativa de apagar o fogo. A mulher continuou no carro e moradores tentaram ajudá-la com extintores. Segundo o boletim de ocorrência, uma faca foi usada para cortar o cinto de segurança.

O carro que estava na frente foi retirado e o que estava em chamas continuou descendo a rua. Um PM chegou, abriu as portas e o fogo ganhou ainda mais força.

Depois de algumas tentativas, a mulher foi retirada pelo policial. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas minutos depois.

Uma garrafa plástica com líquido inflamável, um isqueiro e um rojão foram apreendidos pela polícia.

Parentes e amigos da mulher disseram que o relacionamento do casal era instável e cheio de brigas.

