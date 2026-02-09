Mulher morre após ter faca cravada no peito pelo companheiro em Selvíria

Janete Feles Valões, de 45 anos, foi assassinada após receber um golpe de faca no peito desferido pelo companheiro, identificado pelas iniciais A.D.A, de 63 anos, entre a noite de domingo, dia 8, e a madrugada desta segunda-feira, dia 9, no Assentamento São Joaquim, em Selvíria. O suspeito foi preso em flagrante.

O filho encontrou a mãe com a faca cravada no peito e tentou socorrer ela, levando-a para a base da concessionária Way, na MS-112, contudo, a mulher não resistiu e morreu antes do atendimento médico.

Segundo informações do site 24H News MS, o idoso foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar na residência da família, após num primeiro momento, ele ter saído do local e retornado.

Ainda conforme o site, o próprio suspeito ligou para o filho alegando que a companheira "havia feito uma besteira". Quando o rapaz chegou na residência, encontrou a mãe sentada na cadeira com a faca cravada no peito.

Assim, ele colocou a mãe no carro e tentou procurar ajudar por socorro, mas infelizmente, a vítima não resistiu. O suspeito foi localizado durante a madrugada.

Ele foi encaminhado para a delegacia de Três Lagoas, onde foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também