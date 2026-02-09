Menu
Menu Busca segunda, 09 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Mulher morre após ter faca cravada no peito pelo companheiro em Selvíria

Ele ainda tentou argumentar para o filho que a vítima "tinha feito uma besteira"

09 fevereiro 2026 - 07h10Luiz Vinicius
Mulher é a mais nova vítima de feminicídioMulher é a mais nova vítima de feminicídio   (24H News MS)

Janete Feles Valões, de 45 anos, foi assassinada após receber um golpe de faca no peito desferido pelo companheiro, identificado pelas iniciais A.D.A, de 63 anos, entre a noite de domingo, dia 8, e a madrugada desta segunda-feira, dia 9, no Assentamento São Joaquim, em Selvíria. O suspeito foi preso em flagrante.

O filho encontrou a mãe com a faca cravada no peito e tentou socorrer ela, levando-a para a base da concessionária Way, na MS-112, contudo, a mulher não resistiu e morreu antes do atendimento médico.

Segundo informações do site 24H News MS, o idoso foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar na residência da família, após num primeiro momento, ele ter saído do local e retornado.

Ainda conforme o site, o próprio suspeito ligou para o filho alegando que a companheira "havia feito uma besteira". Quando o rapaz chegou na residência, encontrou a mãe sentada na cadeira com a faca cravada no peito.

Assim, ele colocou a mãe no carro e tentou procurar ajudar por socorro, mas infelizmente, a vítima não resistiu. O suspeito foi localizado durante a madrugada.

Ele foi encaminhado para a delegacia de Três Lagoas, onde foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Um dos carros usados no transporte irregular
Polícia
Motoristas clandestinos são detidos por expor turistas a risco em MS
Arma apreendida - Foto: Divulgação / PMMS
Polícia
GCM dá arma funcional a amigo foragido e acaba preso em casa noturna em Campo Grande
Polícia Militar atendeu a ocorrência
Polícia
Rapaz é ferido a tiros na saída de lava-jato no Caiobá
Vítima foi socorrida pelo SAMU | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado após ser acusado de roubo de televisão em Campo Grande
Local onde aconteceu o crime
Polícia
Homem é assassinado com tiro na cabeça na varanda de casa em Santa Rita do Pardo
Reprodução/Ribas Ordinário
Polícia
Motociclista morre ao ser atingido por carro em Ribas do Rio Pardo
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Idosa de 66 anos é agredida pelo filho em Dourados
Depac Dourados
Polícia
Homem é preso por tentar estuprar sobrinha em Dourados
Viatura da DEAM -
Polícia
Jovem surta após usar drogas e diz que foi estuprada pelo pai em Campo Grande
Homem é socorrido em estado grave ao ser esfaqueado no peito em Corumbá
Polícia
Homem é socorrido em estado grave ao ser esfaqueado no peito em Corumbá

Mais Lidas

Gislaine Esther Lubas Moreira Moura
Geral
Morre a advogada e professora Gislaine Moura
Imagem ilustrativa
Polícia
Menina de 2 anos é embebedada e socorrida com traumatismo craniano na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
Passageiro se sente ameaçado depois de levar 'cantada' em corrida de moto por aplicativo
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher é baleada na cabeça durante ataque a tiros na Cafezais